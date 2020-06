Nyheter

UP har torsdag ettermiddag hatt laserkontroll på E6 ved Stavåbrua sør for Berkåk i Rennebu.

Her fikk fem førere et forenklet forelegg (bot) for høy fart.

Høyeste hastighet var 85 km/t i 60-sonen.