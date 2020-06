Har bygd 64 nye parkeringsplasser i sentrum - og snart åpner ny park med flust av tilbud

At det skulle være sammenheng mellom barneskole og ungdomsskole, ble tatt hensyn til allerede under bygginga av barneskolen

Den som har kjørt gjennom Børsa sentrum i det siste, vil muligens legge merke til at sentrum har fått et nytt blikkfang, et nytt midtpunkt om du vil. Ungdomsskolen og Børsa skole utgjør nå nesten hele vestsida av Skaunavegen, hovedgata i sentrum. Det er ikke tilfeldig ifølge prosjektleder John Vidar Koren.