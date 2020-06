Kjørte 145 km/t i 80-sone - må sone

Nyheter

En mann i 40-åra bosatt i Orkland kommune må sone 14 dager i fengsel for råkjøring.

Kjøringa fant sted på en annen kant av landet i vår, og hastigheten på mannens motorsykkel ble målt til 145 km/t i 80-sonen. I tillegg til fengsselstraff er mannen fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på 14 måneder. Han må ta ny, full førerprøve dersom han ønsker førerkortet tilbake.

I retten har mannen avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Retten bemerker i dommen at en slik hastighet er forbundet med stort skadepotensial.

Han har fått noe strafferabatt for tilståelsen, og en noe begrenset rabatt for at kjøringa skjedde på en rettstrekning.

At mannen er avhengig av bil i hverdagen, er ikke vektlagt, da det ikke vil være mer byrdefullt for den tiltalte i denne saken enn for andre i tilsvarende situasjon.