Kjørte 59 km/ for fort på belastet E39-strekning

UP hadde kontroll på E39 Søvasskjølen i Orkland fredag kveld. Sju personer fikk forenklet forelegg for fart. I tillegg mottok én person forelegg for mobilbruk.

Den høyeste hastigheten var 139 kilometer i timen i 80-sonen, opplyser politiet. Det er hele 59 km/t over fartsgrensa og resulterte så klart i førerkortbeslag.