15 000 på Orklamartnan

Altså, for 25 år siden klaget de over det fantastiske, fine sommerværet. Det var altså så fint at folk ikke giddet en gang å gå på martna. Men likevel er 15 000 publikummere et stort antall mennesker. Så skuffende var vel kanskje å ta litt hardt i.

I alle fall var det etter hva ST skrev, tidenes arrangement med mange høydepunkt. Ifølge samme avis gikk også arrangementet knirkefritt når det gjaldt gjennomføring.

Orklamartnan på den tida var et arrangement med artister i toppklassen. Wenche Myhre var den såkalte «rosinen» i pølsa akkompagnert av Orkdal storband som stilte sporty opp på kort varsel. Ole Ivars og New Jordal Swingers sørget for feiende dansemusikk, mens Øystein Sunde var en av stjernene som underholdt.

Ellers var Dance with the Stranger og Hallvard Flatland med tause Birgitte hjertelig til stede.

ST mente at Orkdalstrimmen med sine 7 kilometer var kommet for å bli og likeså var opptoget gjennom Orkangers gater et populært tiltak.

Etter rosende ord av både arrangør og arrangement er det bare å ta av seg hatten og gratulere. Det var tider det at det virkelig gikk gjetord om Orklamartnan. Og hvilken lokal festival greier å samle 15.000 publikummere i våre dager. Vi kan i alle fall ikke skylde på godværet når publikum ikke dukker opp.