– Velkommen etter

Nyheter

Søknaden er begrunnet med at skolevegen på vesentlige deler av strekningen er smal, uten belysning eller fortau, bratt, svingete og uoversiktlig, og at fartsgrense på 50 kilometer i timen på disse partiene er for høyt. Videre vises det til at vegen benyttes av landbruksmaskiner og med en tiltagende utfartstrafikk til turområder.