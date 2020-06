Finnes ikke penger til Sundlibakkan

Nyheter

Nylig gjennomførte utvalgsleder for vei i Trøndelag fylkeskommune, Hallgeir Grøntvedt (Sp), ei befaring langs fylkesvei 407 sammen med utvalgskollega Gjertrud Berg (MDG), samt orklandsordfører Oddbjørn Bang og varaordfører Are Hilstad (Ap). Her fikk de alle se en vei i elendig forfatning. På strekningen Fannrem og opp til Lauvåsen holder veien nemlig på å skli ut flere steder, det er store sprekker og dype spor i veibanen og det eneste som er i vater på veien, er rekkverket. Det ligger nemlig rett ut.