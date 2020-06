Fire personer i trafikkulykke på fylkesvei

Nyheter

Onsdag kveld melder politiet om en trafikkulykke på fv 800 ved Thamshavn i Orkland kommune.

– En personbil med fire personer involvert. Nødetatene er på vei til stedet, skriver politiet på Twitter klokka 22.17.

De fire personene som var i personbilen i ulykka på fylkesvei 800 i Orkland er berget ut av bilen, men skadeomfanget er ukjent, opplyser operasjonsleder hos politiet, Ellen Maria Brende, ifølge NRK Trøndelag.

Bilen skal ligge på en berghylle, og det var en stund fare for at den kunne falle ned på veien. Både fv 800 og E39 er for øyeblikket stengt.

Fv 800 Orkland: Vegen stengt ved Tamshamn på grunn av et trafikkuhell. Nødetater på stedet. Bilberger og entreprenør på vei. — Vegtrafikksentralen midt (@VTSMidt) June 17, 2020