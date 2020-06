Nyheter

Det var like før klokken seks onsdag morgen at en politipatrulje stoppet en mann i slutten femtiårene i en bil som kjørte over fartsgrensen. Bilen ble stoppet på E39 i Buvika.

- Politipatruljen stoppet bilen på grunn av mistenkelig kjøreatferd, sier operasjonsleder Solfrid Lægdheim ved politiets operasjonssentral i Trøndelag.

Patruljen mistenkte at føreren var beruset. Han er tatt med inn til politihuset i Trondheim for prøvetaking og bevissikring.