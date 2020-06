Nyheter

En mann i midten av 20-åra fra STs nedslagsfelt er tiltalt i Sør-Trøndelag tingrett for promillekjøring.

Mannen skal ifølge tiltalebeslutningen i desember i fjor ha kjørt bil, til tross for at han var påvirket av alkohol. Dette skal ha skjedd i Trondheim ei natt like før jul.