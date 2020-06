Hjalp nordmenn i utlandet: – Jeg ville gjort det samme igjen, selv om det var mot reglene

Da ekteparet Arnstein Reitan og Åshild Sande for et år siden reiste til Aberdeen i Skottland for å jobbe for Sjømannskirka, var de forberedt på å måtte hjelpe nordmenn i utlandet. Det de ikke var helt forberedt på, var en pandemi.