Flere kjæledyreiere politianmeldt

De fleste alvorlige sakene gjaldt hold av kjæledyr, mens resultatene for svin er bedre enn i fjor, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– De fleste dyreeiere passer godt på dyra sine og følger reglene. Våre inspektører avdekker likevel både mindre regelbrudd og mer alvorlige forhold når de kommer på tilsyn, sier administrerende direktør i Mattilsynet Ingunn Midttun Godal.

Mattilsynet utfører først og fremst risikobasert tilsyn, og inspiserer oftest dyrehold der de har mistanke om at dyra ikke har det bra. Dyrehold med stor risiko for regelbrudd får oftere tilsynsbesøk enn dyrehold med liten risiko. Rapporten viser derfor ikke status for dyrevelferden som helhet i Norge.

– Mer enn en tredel av våre tilsyn gjaldt kjæledyr, der de aller fleste tilsynene skjer på grunnlag av bekymringsmeldinger. Inspektørene fant alvorlig vanskjøtsel i 8 kjæledyrhold, skriver Mattilsynet.

Totalt 19 dyrehold ble politianmeldt, og 11 fikk forbud mot hold av dyr. De fleste politianmeldelsene og alle forbudene mot aktiviteter med dyr gjaldt kjæledyrehold.

Mattilsynet mottok 3462 bekymringmeldinger i løpet av årets fire første måneder, som er rundt 400 færre enn i samme periode i fjor.