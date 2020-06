– Jeg er forberedt på at det kan komme spørsmål som må følges opp

Nyheter

Som følge av etableringa av den nye barnevernsavdeling i Hanskleiva i Buvika, planla Bufetat region Midt-Norge et åpent informasjonsmøte 17. mars. Som følge av koronautbruddet ble møtet utsatt på ubestemt tid. Onsdag 24. juni blir det endelig møte i amfiet på Buvik skole.

– Gangen i møtet vil være å si litt om våre planer, litt hvor langt vi har kommet, litt om hva vi tenker blir viktig fremover fra vår side, og så vil det være rom for spørsmål og innspill fra salen, sier Nils Harald Brattgjerd, avdelingsdirektør Bufetat region Midt-Norge.

I en invitasjon til grendelag, naboer og innbyggere; skriver Brattgjerd følgende om onsdagens møte: Bufetat har forståelse for at en slik etablering kan vekke spørsmål og reaksjoner. Vi ønsker en åpen og god dialog med nærmiljøet og identifisere tema som vil være viktig følge opp i fortsettelsen.

Informasjonsbehov

Det er Statsbygg som har kjøpt eiendommen Hanskleiva 25 for 9,9 millioner kroner. Boligen skal leies ut til Bufetat, som altså planlegger å etablere en barnevernsinstitusjon som skal huse tjue ansatte og tre ungdommer. Flere naboer har rett kritiske spørsmål til kommunen om prosessen rundt etableringa. Brattgjerd erkjenner at det var uheldig at møtet ble utsatt så lenge.

– Det var uheldig. Da måtte vi finne en annen måte å sende ut informasjon på, men det kan aldri erstatte et fysisk møtepunkt. Jeg håper likevel at vi har gitt noe mer informasjon gjennom at de nærmeste naboene fikk en egen e-post under koronaperioden. I møtet håper vi at vi kan kan gi svar på de spørsmålene som folk måtte ha.

- Hva slags spørsmål og reaksjoner har dere fått?

– Jeg personlig har ikke fått noen reaksjoner, men vi har avklart med grendelagene at det var viktig å gjennomføre et åpent informasjonsmøte som et første steg. Vi er forberedt på at det kan komme opp spørsmål som trenger videre oppfølging i kjølvannet av dette møtet. Jeg håper mange kommer, og bidrar til å få på bordet de tema som det er viktig å snakke om.

I møtet vil representanter fra Skaun kommune, Statbygg, Orkland lensmannskontor og Bufetat region Midt-Norge, være til stede.

Maksimalt to hundre

Brattgjerd sier at møtet er åpent for alle innbyggere i Skaun, men av hensyn til koronaviruset, ber han om at folk varsler per e-post om de kommer på møtet.

– Vi forholder oss til myndighetenes anbefalinger for gruppestørrelser opp til to hundre. Vi fører oversikt over hvem som er der, slik at det er mulig å spore tilbake i etterkant, hvis det skulle bli snakk om påvist smitte. Det er tilrettelagt i amfiet for å kunne holde god avstand, sier han.

- Det er naboer som har engasjert advokat i saken, har Bufetat henta inn juridisk støtte?

– Vi er leietaker her, så vi har ikke gjort oss særlige vurderinger rundt dette. Vi forholder oss til eier av bygget, Statsbygg, og avklaringer som kommunen gjør i forhold til bruken av eiendommen. Så vi har ikke gjort noe på den juridiske sida av saken.