Må flytte eller rive «lysthuset», hvis ikke vil tvangsmidler bli vurdert

Nyheter

Avisa Sør-Trøndelag har flere ganger skrevet om bygningen som Ina Guttorm har satt opp på eiendommen sin på Sildskjæret på Viggja. Etter at plan- og miljøutvalget (PMU) avviste søknaden to ganger, ble klagen sendt til Fylkesmannen for endelig behandling.