Det vi ser på stedet tyder på at vedkommende har ligget lenge

Lørdag ettermiddag bekrefter politiet at de har gjort funn av levninger av et menneske i Nidelva. Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Frank Brevik, sier at politiet har fått melding fra ungdommer som mente å ha sett noe i elva, men på grunn av strømmen ikke hadde mulighet til å se hva det var.