Har innført forbud mot å sløse med vann

Nyheter

Restriksjoner gjelder både privat- og næringsabonnenter ved Eide kommunale vannverk. Dette gjelder områdene rundt Kyrksæterøra, Vinjeøra, Eide, Grøtnes-Kynnsvika og Holla, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Inntil restriksjonene er opphevet, er det forbudt å:

Spyle veier og gårdsplasser

Vanning av plen

Annen opplagt sløsing med vann

Forbudet gjelder spesielt hagevanning med spreder. Det er heller ikke tillatt med «svetteslanger», vannslanger som ligger med rennende vann eller automatiske vanningsanlegg.

Vis også moderasjon ved bruk av vann til bilvask, båtvask, husvask, spyling av plasser etc. ikke la vannet renne unødvendig. Vanning med kanne/bøtte er tillatt.

Litt info om hagevanning

Plenen din er robust og tåler tørke, selv om den blir litt brun vil den komme tilbake.

Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler plenen din bedre sol og tørke.

Prioriter blomster og busker og vann disse med kanne eller bøtte.

Å vanne dag/kveldstid når sola er oppe gir liten effekt. Vann blomster og busker etter at solen har gått ned.

Eksempel på vannforbruk

En familie på 4 bruker i gjennomsnitt ca. 500-600 liter vann pr døgn. Dersom du har en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk.

Konsekvens ved at det brukes for mye vann til formålene over, er at det er en risiko for at det vil gå tomt for rent drikkevann ved Eide kommunale vannverk, og at reserver som kan brukes til slokkevann ved brann blir brukt opp. Skulle det bli tomt for rent drikkevann, vil det medføre at alle abonnentene ved vannverket risikerer å måtte koke vannet i lang tid etter hendelsen. Dette vil få store følger for bedrifter som er avhengige av rent vann, samt potensiale for sykdomsutbrudd i befolkningen.