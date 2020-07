Vurderer bompenger for elbiler for å få ned antallet biler: – Det eneste som hjelper er nytt klettkryss

Nyheter

I slutten av juni vedtok fylkesutvalget å sende et notat om bompenger for elbil ut på høring. Notatet blir sendt til kommuner som er med i en såkalt byvekstavtale. Dette er en avtale som har som formål at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel eller gange, ikke bil.