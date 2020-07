Sparket inn et vindu ved Shell Bårdshaug

Nyheter

Politiet fikk søndag morgen melding om skadeverk ved Shell Bårdshaug.

- Det ble meldt til oss klokka 07.24. Det var en ansatt som meldte om at et vindu var sparket inn slik at det knuste, forteller operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Det er en navngitt person i slutten av 30-årene som knyttes til hendelsen, og Sagen sier det er sikret video av det som skjedde.

- Vedkommende vil bli anmeldt, sier han.

Ifølge det ST har fått opplyst, skal det være ei rute ved siden av nattluka som er knust.