Brøt de fleste bestemmelsene i vegtrafikkloven

Nyheter

En mann i 40-åra bosatt i Skaun kommune, må møte i retten, tiltalt for en rekke brudd på vegtrafikkloven.

Det er Politimesteren i Trøndelag som har tatt ut tiltalen, og lista over lovbrudd er lang:

I september 2018 kjørte han motorsykkel i en nabokommune. Da var sykkelen påsatt falske kjennemerker, og mannen hadde heller ikke gyldig førerkort for den type motorvogn.

I desember samme året kjørte han moped i hjemkommunen. Mopeden var uten kjennemerke, og han hadde ikke gyldig førerkort.

Tre ganger i 2019; to ganger i februar og én gang i juli, kjørte han både personbil og moped uten gyldig førerkort.

I februar ble han tatt i 94 km/t i en 80-sone på E39.

I februar og juli kjørte han henholdsvis personbil og moped da han var påvirket av alkohol.

Det siste punktet i tiltalebeslutningen inneholder ett tilfelle av bruk av narkotika.

Det er tatt forbehold om at det i retten blir lagt ned påstand om tap av førerretten. Mannen kan oppnå noe strafferabatt på at de første lovbruddene skjedde for godt over halvannet år siden.