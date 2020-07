Brukte intimgel som slagvåpen

Nyheter

En mann i 20-åra med tilknytning til STs nedslagsfelt må møte i retten, tiltalt for flere straffbare forhold. Dette gjelder både vold, besittelse av narkotika og ulovlige legemidler, og brudd på oppholdsforbud.

To tilfeller av vold er fra inneværende år. Det første i februar, da han slo en kvinne i ansiktet med en tube intimgel. Dette skjedde på et kjøpesenter i Trondheim. En annen voldsepisode fant sted i mai i år, da han slo og kloret en vekter en eller flere ganger i ansiktet.

Han står videre tiltalt for to tilfeller av oppbevaring av narkotika, like mange ganger har han brutt legemiddelloven ved besittelse av ulovlige medikamenter, han har ifølge tiltalen fire ganger brutt oppholdsforbudet han er ilagt ved en institusjon, og han har til sist stjålet er luftpistol.

Samtlige tilfeller gjelder lovbrudd begått i Trondheim.

Mannen er tidligere straffedømt ved flere anledninger.