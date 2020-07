Koronastøtte til reiselivet - Ba om råd for å sørge for likebehandling

Nyheter

– Grunnen til at jeg har tatt dette opp som en drøftingssak, er at vi har fått inn en konkret søknad fra et samvirkeforetak, som har søkt oss om å få penger til å dekke tap på grunn av koronasituasjonen. Hvordan skal vi håndtere slike søknader slik at vi får til likebehandling? Det er dette jeg ønsker å drøfte med formannskapet, sa rådmannen.