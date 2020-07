180 personer jobber med montering på fjellet

Nyheter

Montasjene av vindturbinene på Geitfjellet i Orkland går sin gang. Ifølge et nyhetsbrev fra Fosen Vind, er per dags dato hele 180 personer i sving. De går i to skift mellom klokka 06 og 23.

Drøyt 15 turbiner er nå ferdigmontert, og allerede i midten av juli er den første leveransen av kraft forventet fra nettet til Geitfjellet vindpark. Totalt skal 43 vindturbiner settes opp.

Montasjesesongen ble preget av en snørik og lang vinter. I tillegg stilte koronapandemien store krav til fleksibilitet og tilpasninger. Forsinkelsene er i stor grad tatt igjen, blant annet takket være en del bra vær i vår og rutinerte montører.

- Vi forventer at montasjen i Geitfjellet vindpark er ferdig i begynnelsen av oktober, informeres det om i brevet som har gått ut til husstander i kommunen.

Alle skip med komponenter til vindparken er nå kommet til kai på Orkanger.

Når anleggsperioden er over, er folk velkommen til å gå tur eller sykle i området.