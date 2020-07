Vant Talentprisen

Nyheter

Vennastranda Revylag var det eneste laget med tre nummer på den historiske ungdomsforestillinga.

— Dette var kjempeartig. Det var en gedigen overraskelse at vi skulle vinne denne prisen, gliste Geir Inge Fiske, som tok en sklitakling med det samme han kom inn på scenen for å motta diplom og en sjekk pålydende 3000 kroner.

Skulle utvide laget

— Hvordan skal seieren feires? lurte STs reporter på.

— Med kaffe og kaker, sa Kristin Klungervik.

— Og nogo attåt!

Gjengen fra scenen ble mottatt med stor jubel i det de ankom revycampen etter forestillingen.

— Hva skal pengene brukes til?

— Til videreutvikling av revylaget, kom det fra Fiske og Rune Kjøren.

Tre nummer

NM i latter på Høylandet startet med et stort opptog om kvelden onsdag 8. juli. I løpet av syv forestillinger skulle det beste innen norsk revy kåres. Vennastranda Revylag deltok med de tre numrene «Forsvarslaus», «Ja – Hallo», og «Allidrett» torsdag kveld. Kristin Klungervik, Geir Inge Fiske, og Rune Kjøren var tre av i alt 60 ungdommer som hadde kommet gjennom nåløyet for å delta på den historiske ungdomsforestillingen under 2009s gapskrattfestival. Alle deltagerne i de 20 numrene var mellom 15 og 20 år.

— Vi er glade for å være her. Det er egentlig en liten finale bare det å komme hit. Og skulle vi bli tatt ut til den store finalen lørdag kveld, så er dette bare et stort pluss, sa Fiske som også deltok på festivalen i 2007.

Etter fem innledende forestillinger med 100 revynummer, skulle 20 bli plukket ut til finalen. Dette ville først bli klart etter den femte forestillingen lørdag ettermiddag.