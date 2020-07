Mange i dette området er strømløse akkurat nå

Nyheter

En rekke husstander på aksen Snildal-Tangvik-Havsmoen i gamle Snillfjord kommune ble mandag formiddag like før klokka 11 strømløse.

- Årsaken er en defekt avleder i ei mast i Slørdal. Det er ingen brann, forteller Hans Sæter i Nettselskapet AS.

Han har ikke oversikt over hvor mange husstander på sørsida av Åstfjorden som er berørt i det geografiske området som er rammet. Men han sier at mannskap er på vei utover for å reparere feilen.

- Vi regner med å være ferdig om et par timer, sier han til ST klokka 11.20.