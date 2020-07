Har levert forslag til reguleringsplan for ny brannstasjon

Nyheter

Den nye brannstasjonen i Skaun skulle egentlig stått ferdig i juni. Saken er allerede utsatt flere ganger, og da kommunen leverte en fremdriftsplan som viste at den nye brannstasjonen først ville stå ferdig i februar 2022, satte Arbeidstilsynet ned foten, og sa nei til ytterligere utsettelser.

Etter først å ha gjennomført en mulighetsstudie, har Link arkitekter og Multiconsult oversendt forslag til reguleringsplan til Skaun kommune. Planområdet som ligger vis a vis parkeringshuset i Børsa sentrum, på andre siden av Tausvegen, er på 5,6 mål og er kommunens eiendom.

Arbeidstilsynet har sagt at brannstasjonen må være ferdigstilt innen 15. august 2021.

Romprogram

Planforslaget legger til rette for å bygge brannstasjon med en hovedbygning og en sekundær bygning for kaldtlager/garasje. Det totale romprogrammet er på 1 350 kvadratmeter, der tusen kvadratmeter må ligge på første plan. Nord på tomta er det planlagt en mindre bygning på om lag femti kvadratmeter som skal brukes til kaldtlager/garasje.

– Brannstasjonen vil blant annet inneholde vognhall, vaskehall, feiergarasje, verksted, lager, garderober, møterom og kontorer. Det skal ikke være soverom i brannstasjonen, står det i planforslaget som Multiconsult og Link har utarbeidet.

Planområdet har adkomst fra Tausvegen, og det planlegges to avkjørsler til brannstasjonen fra Tausvegen. Utrykning kan skje via Tausvegen og fylkesveg 6630, eller eventuelt via Rådhusvegen. Av hensyn til trafikksikkerhet bør de fleste utrykningene skje via Tausvegen.

Det skal bygges om lag tjue parkeringsplasser; sytten til ansatte og de øvrige til besøkende. Det skal også bygges en snuplass for brannbiler, et område som også er tenkt brukt i forbindelse med øvelser.

Støy

I flere politiske møter har folkevalgte stilt spørsmål til om ny brannstasjon kan føre til økt støy for beboere ved Rossvollheimen ved en eventuell utvidelse av sistnevnte.

– Brannvesenet har opplyst om at det ikke vil benyttes sirener når brannbil kjører inn og ut av brannstasjon. Dersom man antar generert trafikk for disse parkeringsplassene til cirka 2,5 kjøreturer per plass per dag og én utrykning annen hver dag, så vil det tilsvare en trafikkmengde på cirka femti biler per døgn, står det i planforslaget.

Denne trafikken skal ikke føre til en målbar eller merkbar økning av støynivå fra vegtrafikk for nærliggende støyfølsom bebyggelse.

Planforslaget skal behandles politisk første gang rett etter sommerferien. Deretter venter en høringsperiode på seks uker før saken skal til andre gangs behandling i uke 47, og hvis alt går etter planen kan planen vedtas i kommunestyret 10. desember 2020, i uke 50.

Sytten ansatte

Skaun samarbeider med Orkland om brann- og redningstjenester. I Skaun er det sytten ansatte, hvorav to er heltidsansatt og resten er deltidsansatte med hjemmevakt.

Eksisterende brannstasjon tilfredsstiller ikke Arbeidstilsynets krav, og kommunestyret har derfor vedtatt om at det skal bygges ny brannstasjon i Børsa sentrum. Fem tomtealternativer ble vurdert før valget falt på arealet vis a vis parkeringshuset i Børsa.

I påvente av ny brannstasjon har det blitt iverksatt flere tiltak for å bedre de ansattes arbeidsforhold på dagens brannstasjon, som ligger i sokkeletasjen på Skaun rådhus.