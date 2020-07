Tiltalt for vold og trusler

Nyheter

En mann 30-åra, nå bosatt utenfor STs nedslagsfelt, må møte i retten tiltalt for flere tilfeller av vold og trusler mot sin ektefelle.

Tiltalen omfatter perioden fra sommeren 2017 til november 2018, da paret bodde i felles bolig i Orkland kommune.

Spyttet på leggen

Ifølge tiltalebeslutningen, utferdiget av Statsadvokatene i Trøndelag, skal mannen i det aktuelle tidsrommet ha slått og sparket kona i hodet og kroppen, han skal han dyttet og kastet gjenstander på henne, samt kalt henne hore eller andre nedsettende ord, han skal ha knust og kastet gjenstander rundt i boligen, og han skal ha truet med å drepe katten hennes.

Mens han bodde på et annet sted i Midt-Norge i fjor, skal han også over en periode på knapt tre måneder han plaget og skremt et nabopar ved spille høy musikk, han skal ha måket igjen inngangspartiet deres med snø, han har uttalt at han skulle gjøre det jævlig for dem, og han skal ha spyttet kvinnen i paret på leggen.

Han er også tiltalt for fyllekjøring, han skal ha brutt besøksforbud mot den samme kvinnen han slo og sparket, og han skal ha unnlatt å rette seg etter pålegg fra politiet om å slutte å spille høy musikk.

Tre år siden

I tiltalebeslutningen tas det forbehold om at det blir lagt ned påstand om erstatning og oppreisningserstatning til kvinnen han har utøvd vold og framsatt trusler mot.

Det er uvisst hvorfor forholdet med vold og trusler - som altså startet tilbake i 2017 - kommer opp for domstolene først nå.