Redusert foreldrebetaling i barnehage

Nyheter

Skaun kommune skriver på sin hjemmeside at det nå er mulig å søke om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 2020/2021.

På Utdanningsdirektoratets (Udir) sider står det at foreldre ikke skal betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Fra og med 1. januar 2020 ble maksprisen fastsatt til 3 135 kroner per måned, og gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget, men norske kommuner kan tilby lavere pris enn maksprisen.

– Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere, skriver Udir.

Hvis maksprisen er høyere enn seks prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal man ha redusert pris. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.