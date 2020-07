Flytter noen få meter

Nyheter

Hemne Blomster AS flytter fra Spjøtvollgården på Kyrksæterøra. Men ikke langt. Fra og med torsdag formiddag var de på plass i nabobygget på samme side i Øragata.

- Vi hadde for store lokaler, og har nå et nytt konsept der vi har fjernet utvalget av interiørvarer. Fortsatt har vi noen gaveartikler, men dette er relatert kun til blomster. Vi ønsker å reindyrke blomster i butikken fra nå av, forteller Irene Bertelsen-Tangvik, eier av butikken sammen med ektemannen Øyvind.

Tøff bransje

Fortsatt vil uteområdet være prydet med blomster, som var en slags signatur for virksomheten i Spjøtvollgården.

- Vi har nå et enda større område for utstilling av varene i og med at bygget ligger noe lenger fra selve gata., sier Tangvik, som mener beliggenheten nå også er mer gunstig med tanke på at de ligger vis a vis Kjørsetorget, og på den måten også får bedre parkeringsfasiliteter.

De har investert stort i forbindelse med flyttinga, blant annet i kjølerom, noe som gir bedre kvalitet på blomstene.

Paret, som har tre ansatte, innrømmer at det er en tøff bransje.

- Bare den siste uka har fem blomsterbutikker rundt om i landet avviklet. Det skyldes at «alle» selger blomster, sier Øyvind Bertelsen-Tangvik.

Tredje generasjon

Ekteparet tok i fjor over virksomheten etter Øyvind mor Synnøve Spjøtvold. Men det starta helt tilbake i 1951 da Anders Lidal etablerte blomsterbutikk. Det var i det som heter Bårstua i Wesselgården.

I 1959 kjøpte Synnøves foreldre Einar og Helen Spjøtvold butikken, og flyttet inn i dagens lokaler fire år seinere etter å ha vært innom naboeiendommene Fargargården og Gjervangården. Butikken drives nå i tredje generasjon i familien.