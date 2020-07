Forstår dem som vil feriere i utlandet

Nyheter

Som kommuneoverlege i Orkland har Jimmy Wikell vært som et fyrtårn som har hjulpet orklendingene med å manøvrere i det helt ukjente havet som heter koronapandemien. Nå har det ikke vært nye smittetilfeller i Orkland siden 11. april, men mange frykter at smittetallene kan ta seg opp igjen etter at det er åpnet for inn- og utreise til en rekke europeiske land.