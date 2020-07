MC-fører målt til 156 km/t

Nyheter

En mann i 20-åra bosatt i Orkland, må sone en fengselsstraff på 18 dager for råkjøring med MC.

Det var i begynnelsen av juni i år han ble stoppet av politiet og ble målt til hele 156 km/t i en 80-sone. Det er med andre ord nesten dobbelt så fort som det tillatte. I dommen står det at fastighetsovertredelsen er så høy at retten anser at siktede har handlet med grov uaktsomhet - han er sterkt å bebreide for denne overtredelsen.

I tillegg til fengselsstraff er han fradømt retten til å kjøre motorvogn for en periode på 22 måneder. Han må avlegge full førerprøve om han ønsker førerkortet tilbake.

I retten har mannen avgitt en uforbeholden tilståelse, og han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Han vedtok dommen på stedet.