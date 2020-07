Nyheter

Onsdag morgen klokken 9 gikk det et jordras i Åstfjorden.

- Det var noen steiner som hadde kommet ut i veien. Dette skjedde vel cirka en kilometer fra Åstfjordbrua, sier lensmann Tor Kristian Haugan.

Haugan sier at det var mulig å passere jordraset til tross for at det lå steiner i vegen.

- Det står at veien var ferdig rydda klokken 10.40 og at det ikke er fare for nye ras, sier Haugan.