Onsdag kveld ble fire mopeder forsøkt stanset i Rindal, men mopedistene la merke til politiet og stakk av.

- Det var fire mopeder som krysset et jorde i full fart for å slippe unna.De skal ha lagt merke til politiet tidlig og stakk av. Tre mopeder ble senere stanset i Rindal, men de var ok og ikke de samme som hadde stukket av, sier Lensmann Tor Kristian Haugan.

Det ble også gjennomført en trafikkontroll rundt klokken 20 i Rindal. 15 bilister ble stoppet og det ble ikke skrevet ut noen forelegg.