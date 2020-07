Hørte høyt smell - fant bil i bekk

Nyheter

To personer ble sendt til St. Olav etter en utforkjøring i Skaun natt til søndag.

- Klokka 02.25 fikk politiet melding fra en person som hadde hørt et smell, og som deretter hadde funnet en bil som hadde kjørt i bekken ved Hove camping i Vassbygda, forteller politiets operasjonsleder, Ebbe Kimo til ST.

Bilen var påført materielle skader. De to som satt i bilen, en gutt og ei jente i tenårene, ble sendt med ambulanse til St. Olav. Ifølge Kimo er skadeomfanget uklart, men begge skal ha vært bevisst da nødetatene ankom.

- Det var gutten som kjørte, og spor på stedet tyder på at det har vært høy hastighet. Det er også tatt blodprøve med tanke på ruskjøring, sier Kimo.

Politiet antar at bilen har kommet fra Hølonda i retning Melhus/Buvika.

Det ble også skade på eiendom, etter at trær veltet over et hyttetak.