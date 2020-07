Nyheter

En mann i 30-årsalderen er mistenkt for promillekjøring etter at politiet lørdag klokka 23.30 fikk melding om at en bil kjørte vinglete på Fannrem.

- Vi får inn en del tips om vinglete kjøring, og ettermelding fra publikum lørdag kveld fikk en patrulje kontrollert en sjåfør som hadde kjørt vinglete i Sundlivegen på Fannrem, forteller politiets operasjonsleder, Ebbe Kimo.

Mannen er anmeldt, mistenkt for promillekjøring.