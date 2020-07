Brann i bygning i Meldal

Nyheter

Nødetatene fikk klokken 13.58 melding om en brann i en bygning i Meldal. Brannvesenet er på stedet og melder om åpne flammer.

- Ingen skal være skadet på stedet men noen kan ha pustet inn litt røyk. Politi og helse på vei, skriver politiet på Twitter.

Gunnar Sundli ved brannvesenets 110-sentral sier til Adresseavisen at det skal være snakk om brann i en garasje eller en carport. Han var like etter at brannen ble meldt usikker på om det er noen spredningsfare.