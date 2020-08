Ble målt til 132 i 80-sonen: - Nærmest som forventet

Nyheter

Torsdag kveld gjennomførte UP en fartskontroll over Søvasskjølen. I løpet av den relativt korte kontrollen mistet to bilførere sertifikatet. Høyste målte hastighet var 132 kilometer i timen.

- Dette er nokså beskrivende for fartsnivået over fjellet og nærmest som forvente. Det er kjent at det er høyt hastighetsnivå over fjellet, sier Viggo Hansen som gjennomførte kontrollen.

Også en annen fører mistet lappen etter å ha blitt mål til 122 km/t, mens den tredje som ble stoppet fikk et forenkla forelegg for 106 km/t i 80-sonen.