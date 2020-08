Ville gjøre lokale produkter kjente

Nyheter

— Det er ikke så mange som driver med småskala matproduksjon her i distriktet i forhold til andre steder i Trøndelag, så dette er en gyllen sjanse for oss til å vise fram både oss og matvarene våre og distriktet, sa Merethe Landrø ved Skjenald Gård på Gjølme.

Hun delte stand med Christine Kay Landrø fra Lensvik, Astrid og Arnt Strand fra Rennebu og Øien Gårdsmat fra Orkdal. Bortsett fra et par stykker i Gauldalen var Skjenald Gård det eneste gårdsysteriet i Sør-Trøndelag, og Landrø håpet å knytte kontakter og gjøre merkevaren sin mer kjent under matfestivalen.

Stykkost

Hovedproduktet på ysteriet var stykkost, og Merethe Landrø forklarte navnet slik:

— Greske produsenter vil ha navnet fetaost for seg selv. Så lenge de lager osten sin av geite- og sauemelk og vi av kumelk, er det for så vidt helt greit. «Feta» betyr stykke på gresk, så da synes jeg stykkost kan være et passende navn på det vi lager her, sa hun.

Landrø fortalte at ysteriet sto ferdig for to år siden. Det var meningen å få bygget nytt fjøs, og da var det naturlig å få bygget nytt og større ysteri også.

Positivt

Prosjektleder Gro G. Løfaldli i «Knoppskyting fra fjord til fjell» sa at målsetningen med en felles stand var å vise at det faktisk fantes småskalaproduksjon av mat her i distriktet også.

— Det er et ganske stort løft for en liten, enslig produsent å ha en egen stand under en slik festival, derfor hjelper knoppskytingsprosjektet med koordinering og planlegging. De fire produsentene har heller ikke hatt noe samarbeid tidligere, så vi håper at dette kan være begynnelsen på det, sa hun.

Merethe Landrø sa at salget av produktene ikke var det viktigste for henne på Trøndersk Matfestival.

— Får jeg solgt 100 glass stykkost er jeg fornøyd. Poenget er å vise seg fram på en best mulig måte. Vi håper at folk skal bite seg merke i logoen vår og kjenne den igjen ved en senere anledning, sa hun.