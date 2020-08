Mottok stor donasjon - har snart nådd målet

Henrik Singsdal er kanskje mer opptatt av OL enn de fleste. Da det ble kjent at OL i Tokyo ble avlyst på grunn av korona, og han ikke fikk reist, bestemte han seg for å arrangere et eget OL, og samtidig samle inn penger til Barnekreftforeningen.