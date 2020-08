En bauta overtar for en annen

Nyheter

Tirsdag møttes de to næringslivslederne på kontoret til Belsvik elektro for å diskutere de siste detaljene rundt lederskiftet ved bedriften, som Morten Belsvik og kona Anita etablerte hjemme i kjelleren i 1993. Siden har bedriften vokst seg stor med hele 34 ansatte, og holder i dag til i selveide lokaler like overfor Lunds bakeri på Kyrksæterøra.