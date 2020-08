Går fra grønt til gult nivå: - Vi får inderlig håpe at folk tar til vettet

Nyheter

ST snakket med Øyvind Togstad som er rektor på Orkdal Vidaregåande skole for en drøy uke siden Han kunne da fortelle at skolene åpner på vanlig måte, altså grønt nivå. Men de siste dagers smitteoppblomstring førte i forrige uke til at skolene ikke åpner på grønt nivå likevel.