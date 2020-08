Arrestert etter vold mot kvinne

Dette går under kategorien «vold i nære relasjoner».

En mann i 40-åra ble mandag kveld i 21-tida pågrepet og arrestert etter at han ifølge politiet skal ha utøvd vold mot en kvinne i nær relasjon.

- Et par i 40-åra bosatt i tidligere Meldal kommune var uenige. Det medførte at det ble utøvd vold mot kvinnen. Dette går under kategorien «vold i nære relasjoner», opplyser Arnt Johansen ved Orkdal lensmannskontor.

- Ble hun skadet, og hvilken type vold var det snakk om?

- Det er ukjent hva som har skjedd, men kvinnen ble ikke alvorlig skadd, og det var heller ikke behov for sykehusbesøk, sier han.

Mannen ble tatt med og satt i arresten i Trondheim.

- Begge parter er avhørt og det er opprettet sak. Det er aktuelt med videre avhør, sier Johansen.

Det er ukjent hva krangelen mellom partene skyldtes.