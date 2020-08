Cabincruiser tok fyr - reddet seg over i flåte

Nyheter

Tirsdag kveld brøt det ut brann i en båt i Vinjefjorden, på grensa mellom Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette skal ha skjedd like nord for Volungøya sør for Tustna.

En 31 fot stor cabincruiser var overtent. Den ene personen om bord fikk reddet seg over i en flåte som var på båten. Mannen sendte ut mayday-signal over kystradion, og han ble plukket opp av en annen båt i området.

LES OGSÅ: Stjålet båt gjenfunnet på Byneset

Mannen skal ha fått i seg noe røyk i båtbrannen, men er i god behold. Han blir likevel sjekket av helseapparatet.

RS Erik By bidro også i redningsoppdraget ute på fjorden, opplyser Hovedredningssentralen i Sør-Norge.