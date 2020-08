– Det var dette vi frykta

Nyheter

Etter å ha blitt varslet om søksmål fra tidligere styreleder og medlemmer av Skaun samfunnshus, bestemte det nyvalgte styret seg for å gå av med umiddelbar virkning, onsdag kveld. I utgangspunktet var planen til det nye styret å selge samfunnshuset for å betjene milliongjelda, og sitte igjen med et overskudd etter et salg.