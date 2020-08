Har koronatestet over 200 personer

Nyheter

- Det er ingen med påvist smitte i Rindal per i dag. Kommunen ønsker imidlertid stadig å være i forkant, og minner om at alle som har symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg. De som har vært i områder med økt smittepress tar kontakt med legekontoret for eventuell testing, skriver Rindal kommune i en pressemelding.