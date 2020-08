Røde tall for Lian i 2019 - og et usikkert 2020 i vente: - Vi må gjøre tiltak

Nyheter

I 2018 kunne Lian trevarefabrikk AS vise til over 200 millioner kroner i driftsinntekter og et driftsresultat på nesten 23 millioner kroner. Også i 2017 og 2016 kunne trevaregiganten vise til driftsresultater på over 20 millioner. Tallene for 2019 er imidlertid ikke like positive skal vi tro daglig leder Jon-Erlen Alstad.