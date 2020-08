Sa opp på dagen

Nyheter

– Jeg har rett og slett gått på veggen. Jeg ser ikke å komme videre. Det stoppa rett og slett opp. Det siste året har jeg slitt veldig. Jeg konkluderte i forrige uke med at jeg valgte å si stopp. Valget stod mellom å beholde helsa eller å beholde jobben. Jeg valgte helsa, sa Asle Birger Bjørgen, som siden sommeren 2000 hadde vært bestyrer ved Orkla Industrimuseum.

Bjørgen sa han hadde vurdert for og imot det siste året, og at han også hadde drøfta situasjonen åpent med styreleder og styremedlemmer. I samråd med familien valgte han da å si opp. Det var ikke aktuelt å ta en pause med permisjon eller lang sjukemelding. Å være leder ved Orkla Industrimuseum ga ikke rom for å være borte i en «defensiv periode». Det var behov for fullt trykk hele tida.

Tøff jobb

– Det er enten være eller ikke være, sa Asle Birger Bjørgen. Han sa oppsigelsen ikke hadde noe å gjøre med at Thamshavnbanen spora av på onsdag, altså kvelden før han sa opp. Han sa det ikke var noen spesielle ting som lå bak. Men han la ikke skjul på at det hadde vært en tøff jobb.

Kjempeoppgaver

Han hadde hatt fem svært interessante, men harde år ved museet. Han var glad for at museet hadde kommet inn på statsbudsjettet i hans tid, arbeidet med kulturminnet Løkken Verk var godt i gang og måtte føres videre, det samme gjaldt arbeidet med å få Thamshavnbanen inn i verneplanen for jernbanen. Bjørgen var også opptatt av arbeidet med «Destinasjon Orkladal», som han mente var svært viktig for at dalføret skulle klare å konkurrere med de store turistmåla rundt oss.

– Dette er kjempestore og meget interessante oppgaver som jeg håper museet klarer å dra i havn, og som jeg gjerne skulle ha vært med på. Jeg håper de får noen nye og friske krefter inn som kan dra dette i gang, sa Bjørgen.

Ville tilbake

På telefon fra Meldal var Bjørgen både offensiv og engasjert, slik vi kjente han. Bjørgen håpet å kunne komme tilbake med ny innsats for industrihistoria, det var et djupt personlig engasjement hos ham.