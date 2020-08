Ruller videre i fjerde generasjon

Nyheter

Da Ellef J. Lomundal (1911-1990) etablerte Lomundal Transport i 1953, hadde han nok ikke en fjerneste anelse eller drøm om at virksomheten fortsatt den dag i dag fortsatt er liv laga. Men det er den i aller høyeste grad. Det beviser de stadig vekk solide regnskapstallene for bedriften, bestående av Lomundal Transport AS og datterselskapet Gas Trans Hemne AS, sistnevnte etablert på midten av 90-tallet med tanke på transport av gass fra metanolfabrikken på Tjeldbergodden.