– Jeg er lei meg og såra. Det er mange troll

Det var ingen trussel. Det er et søksmål mot et ugyldig vedtak som ble gjort

Nyheter

I 2013 ble Torunn Jacobsen valgt inn i styret i Skaun samfunnshus. Kontoen var tom, og drifta hadde ligget brakk i et år. 20. januar 2020 ble styret Jacobsen satt i, kastet på et ekstraordinært årsmøte, etter et krav fra Sparebank1. Et nytt styre ble valgt, hovedsakelig for å rydde opp i økonomien og sikre videre drift. Det viste seg umulig, og før sommeren ble det vedtatt å selge huset på det åpne markedet.