– Dette har pågått altfor lenge

Samtidig som Børsa skole åpnet i oktober 2015 ble det satt opp et splitter nytt klatrestativ i skolegården. ST har fått opplyst at stativet kostet rundt 180 000 kroner. To år etterpå ble klatrestativet tatt ned grunnet arbeid med infrastruktur til den nye ungdomsskolen som skulle bygges på nabotomta. Planen var at klatrestativet skulle settes opp igjen, men nå - to år etterpå - er klatrestativet fortsatt ikke å se.