For ti år siden ble 40 000 svensker syke

Nyheter

Torsdag i forrige uke sendte Skaun kommune ut kokevarsel til seks tusen innbyggere etter at det ble funnet bakterier i rørnettet. Før helga starta kommunen med å tappe ned, desinfisere og «tømme» hovedbassengene for å igjen fylle disse opp med rent, friskt vann. 14. august ble det tatt nye prøver, og kommunen hadde et håp om at negative svar kunne gi grunn til å oppheve kokevarselet.